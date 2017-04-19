لهذا السبب.. تحدث مع طفلك بعد الولادة مباشرة

د ب أ:

أوصت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين الوالدين بالتحدث مع الطفل فور الولادة مباشرة، حتى ولو لم يستجب الطفل للحديث في البداية، وذلك لتعزيز عملية تعلم الكلام لديه.

وأوضحت أنه ينبغي أن يتحدث الوالدان مع الطفل وجها لوجه؛ حيث يمكن جذب انتباه الطفل من خلال الاتصال المباشر واللغة المناسبة للرضيع.

واعتبارا من عمر 6 شهور يبدأ الأطفال في فهم المزيد من الكلام. ويمكن للوالدين زيادة الحصيلة اللغوية للطفل من خلال الإشارة إلى الأغراض وتسميتها، كي يتعلم الطفل كلمات جديدة. كما يمكن تدعيم تعلم اللغة بواسطة الكتب المصورة البسيطة.

واعتبارا من عمر عامين يمكن للوالدين حث الطفل على الكلام من خلال توجيه أسئلة بسيطة إليه.

وبشكل عام، يعد التواصل والاهتمام الشخصي أفضل دعم لتعلم اللغة، على سبيل المثال في صورة حكاية قبل النوم.