أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
مرتضى منصور يهدد أعضاء الجبلاية بفضيحة مدوية -
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين -
صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى -
ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس» -
بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين -
فيديو| الحسيني: «أنا تربية ست».. ومفبرك مكالماتي الجنسية «صاحبي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وصول خبراء روس إلى مصر لبحث تجهيز «الميسترال»

Google+ Print
وصول خبراء روس إلى مصر لبحث تجهيز «الميسترال» وصول خبراء روس إلى مصر لبحث تجهيز «الميسترال»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وصل فريق من الخبراء الروس إلى ، صباح اليوم، لإجراء المباحثات المتعلقة بتجهيز السفينتين الحربيتين الميسترال اللتين اشترتهما مصر من فرنسا، وفقًا لـ"ٍبوتنيك".

وبحسب صحيفة "كومسومولسكايا برافداو"، فقد تم صناعة السفينتين لتسليمهما إلى روسيا التي وقعت في عام 2008 اتفاقية لإنشاء سفينتين من طراز "ميسترال" مع فرنسا.

لكن سرعان ما ألغت فرنسا الاتفاقية لأسباب سياسية بعدما انضمت إلى حظر تجاري أمريكي ضد روسا عقب تفجّر أزمة أوكراينا.

وقالت الصحيفة الروسية: إنه "في حال وافقت روسيا على تجهيز سفينتي ميسترال، فسيعزز ذلك الأمر العلاقات بين مصر وروسيا".

وأشارت "برافداو" إلى استحالة بيع سفينتي "ميسترال" المصريتين، لأنه بموجب الاتفاقية المبرمة مع فرنسا لا تسمح لمصر بإعادة بيعهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور || مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»

بالصور || مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأربعاء 19 مارس 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأربعاء 19 مارس 2017

ستاد مصر: عاجل .. إقالة فرانز ستراكا المدير الفني للإسماعيلي

ستاد مصر: عاجل .. إقالة فرانز ستراكا المدير الفني للإسماعيلي

ستاد مصر: ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وطلائع الجيش

ستاد مصر: ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وطلائع الجيش