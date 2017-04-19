وصول خبراء روس إلى مصر لبحث تجهيز «الميسترال»

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وصل فريق من الخبراء الروس إلى مصر، صباح اليوم، لإجراء المباحثات المتعلقة بتجهيز السفينتين الحربيتين الميسترال اللتين اشترتهما مصر من فرنسا، وفقًا لـ"ٍبوتنيك".

وبحسب صحيفة "كومسومولسكايا برافداو"، فقد تم صناعة السفينتين لتسليمهما إلى روسيا التي وقعت في عام 2008 اتفاقية لإنشاء سفينتين من طراز "ميسترال" مع فرنسا.

لكن سرعان ما ألغت فرنسا الاتفاقية لأسباب سياسية بعدما انضمت إلى حظر تجاري أمريكي ضد روسا عقب تفجّر أزمة أوكراينا.

وقالت الصحيفة الروسية: إنه "في حال وافقت روسيا على تجهيز سفينتي ميسترال، فسيعزز ذلك الأمر العلاقات بين مصر وروسيا".

وأشارت "برافداو" إلى استحالة بيع سفينتي "ميسترال" المصريتين، لأنه بموجب الاتفاقية المبرمة مع فرنسا لا تسمح لمصر بإعادة بيعهما.