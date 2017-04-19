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فيديو.. وزيرة الهجرة: عدد المصريين في الخارج قد يصل إلى 12 مليون

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فيديو.. وزيرة الهجرة: عدد المصريين في الخارج قد يصل إلى 12 مليون فيديو.. وزيرة الهجرة: عدد المصريين في الخارج قد يصل إلى 12 مليون

التحرير

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن تقديرات الدولة لعدد المصريين المقيمين في الخارج يبلغ 8 مليون مواطن، وفق سجلات وزارة الخارجية، مؤكدة أن  هذا العدد قد يصل 12 مليون مواطن.

وأضافت الوزيرة، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن «لدينا أزمة ثقة، وهذا هو التحدي الأكبر لوزارة الهجرة في العمل على تقريب المسافات بين المصريين بالخارج ودولتهم».

واعتبرت نبيلة، قرار عودة وزارة الهجرة للحكومة المصرية قرارًا صائبًا جدًا، ويأتي من منطلق اهتمام الرئيس عبد الفتاح ، بالإضافة إلى أهمية المصريين في الخارج.

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التحرير

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