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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء نهارا، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 18 29

الإسكندرية 16 26

مطروح 14 24

بورسعيد 17 23

دمياط 17 24

الإسماعيلية 16 30

السويس 17 30

العريش 14 25

الغردقة 21 33

شرم الشيخ 23 31

رفح 13 24

المنيا 17 31

الفيوم 18 30

أسيوط 17 32

سوهاج 18 33

الأقصر 19 36

أسوان 19 37

شلاتين 21 32

حلايب 23 28

الوادى الجديد 18 35

قنا 18 34

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