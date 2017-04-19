«الكنيسة المرقسية» تطالب الشيوخ بتجريم الأفعال الإرهابية

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قيادات شعبية وتنفيذية في عزاء ضحايا «مرقسية الإسكندرية»

مساعد البابا: على قيادات الأوقاف التصدى للأفكار الهدامة

راعى الكنيسة: نعد كتابا عن فضائل الشهداء

طالب الأنبا بافلي، مساعد البابا تواضروس وأسقف عام الشباب، لقطاع كنائس شرق الإسكندرية، قيادات وزارة الأوقاف وشيوخ المساجد ممن يعتلون المنابر بتجريم الأفعال الإرهابية والتصدى للأفكار الهدامة والخاطئة التي تسبب موت الأبرياء، والتأكيد على أن مصير من يرتكبها النار.

وقال بافلى خلال الكلمة التى ألقاها مساء أمس الثلاثاء خلال سرادق عزاء ضحايا انفجار الكنيسة المرقسية، أن الجرائم الإرهابية ضد الإنسانية ولا يقبلها دين وما يحدث فى مصر من سيل الدماء يدفع ثمنه جميع المصريين، مطالبا أعضاء مجلس النواب بتقديم تشريعات لمواجهة تلك الأفعال.

واختتم: نصلي من أجل الشهداء والمصابين، ومن أجل أن يحفظ الله مصر ، داعيا لأن يحفظ الله مصر من كل سوء.

من جانبه قال الأب أبرام إيميل راعى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، إن الكنيسة بصدد إعداد كتاب عن الشهداء فى حادث تفجير الكنيسة بالفضائل التى تعلمناها من خلال الشهداء، مشيرا إلى أنهم تركوا لنا أشياء هامة ومعاني كثيرة.

وأضاف: "تعلمنا من الشهيد عم نسيم أمانته فى العمل، حيث حرص على الاستمرار فى عمله حتى اللحظة الأخيرة رغم مغادرة المصلين"، كما أن الطفلة التى خرجت من الكنيسة بعدما صلت وكانت فرحانة وقالت عاوزة أبونا حتى تلقى ما لقيت.

وتابع: رأينا الجانب الإيجابى للأحداث التي ظهرت الكنيسة كلها أنها جسد واحد وهى روح جميلة ومفرحة وإذا كان الله سمح بهذه التجربة ونثق أن الله هو ضابط الكل وأنه صانع الخيرات ونطلب تعزية لأهالى الشهداء وشفاء للمصابين.

وأقامت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية سرادق عزاء لضحايا وشهداء حادث تفجير الكنيسة المرقسية الذى وقع الأحد الماضى قبل الماضى وراح ضحيته 18 شخصا وأصيب 47 آخر.

تقدم الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، واللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية وقائد القوات البحرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية قائمة المعزيين والشيخ محمد عجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ووفد ممثل عن الأزهر الشريف وعدد من قناصل دول السودان والصين واليونان وروسيا وأعضاء مجلس النواب يتقدمهم حسنى حافظ نائب الوفد وهيثم الحريرى وبعض ممثلى الأحزاب.

وفرضت الأجهزة الأمنية إجراءات أمنية مشددة بمدخل الكنيسة وتم وضع بوابات اإكترونية للكشف عن المعادن وخضع الحاضرين لحالة من التفتيش المكثف بأكثر من مرة وصولا إلى المقر البابوى بالمرقسية.

وتم تعليق صور شهداء وضحايا الكنيسة الذى ارتفع عدهم إلى 8 حالات وهم جرجس غطاس عطا الله وحنان لمعي درياس وميلاد نظيم جرجس والطفلة لوسيندا كريستيان كمال وبيشوى عبدالملاك عيسى ونسيم فهيم بخيت وإبراهيم جرجس باخوم فى دير الشهيد مارمينا بمريوط بالإضافة إلى كريم غطاس أندرواس آخر ضحايا التفجيرات الذى توفى أمس.