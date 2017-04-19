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الكنيسة الإنجيلية: نحتاج لحوار دائم بين كل الفئات وليس المسلمين والمسحيين فقط

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الكنيسة الإنجيلية: نحتاج لحوار دائم بين كل الفئات وليس المسلمين والمسحيين فقط الكنيسة الإنجيلية: نحتاج لحوار دائم بين كل الفئات وليس المسلمين والمسحيين فقط

التحرير

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قال القس رفعت سامي، المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية، إنه يوجد صعوبة في إقناع الشباب بما هو جيد وصحيح من المعلومات التي يتلقاها عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن الأطفال وليس الشباب فقط يعرفون المعلومات من الإنترنت أسرع من الكنيسة.

وأضاف سامي، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء » المذاع على شاشة «dmc»، أن الحوار مع الشباب يحتاج إلى تدريب خاص؛ لأن الشاب له قضاياه ومواضيعه الخاصة.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية، أن مبادئ الإنسانية لا اختلاف عليها فى جميع الأديان السماوية، ويمكن أن يدرس المبدأ الواحد، وما ينص به في كل دين، مضيفا «أننا نحتاج إلى حوار دائم بين كل الفئات، ليس المسلمين والمسحيين فقط».

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التحرير

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