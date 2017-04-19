المنظمة العربية للتنمية الإدارية تناقش آثار الهجرة الغير شرعية

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تبدأ اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر السنوي السابع عشر (الأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية وآثارها على التنمية) للمنظمة العربية للتنمية الإدارية وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، وبالتعاون مع جامعة المنصورة، مقر المنظمة بالقاهرة – خلال الفترة من 19 - 20 أبريل 2017.

وقال الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن الهجرة غير الشرعية تعتبر ظاهرة عالمية على امتداد التاريخ البشري، وقد حظيت هذه الظاهرة باهتمام كبير في العقود الأخيرة، وأصبحت من أهم القضايا الاستراتيجية المعاصرة؛ نظراً لتزايد معدلاتها، وتصاعد مخاطرها، وكثرة ضحاياها.

وأضاف القحطاني وفي ضوء هذا تعقد المنظمة هذا المؤتمر لعرض ظاهرة الهجرة غير الشرعية (الدوافع والأسباب)، وبيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية، وإلقاء الضوء على التشريعات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وبيان آليات الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.