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اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع بمحاكمة نجلي ''مبارك'' في قضية ''التلاعب بالبورصة''

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اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع بمحاكمة نجلي ''مبارك'' في قضية ''التلاعب بالبورصة'' اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع بمحاكمة نجلي ''مبارك'' في قضية ''التلاعب بالبورصة''

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جمال وعلاء مبارك

كتب - محمود الشوربجي:
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس" وستة آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التلاعب بالبورصة"، لاستكمال مرافعة الدفاع.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود أحال كلاً من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وشقيقه أحمد، وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل، وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس"، وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع "البنك الوطني" لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

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