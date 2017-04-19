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بالفيديو.. مرتضى منصور عن تصريحات سيد عبد الحفيظ: «مش هرد علي عيل»

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بالفيديو.. مرتضى منصور عن تصريحات سيد عبد الحفيظ: «مش هرد علي عيل» بالفيديو.. مرتضى منصور عن تصريحات سيد عبد الحفيظ: «مش هرد علي عيل»

التحرير

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رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، التي أدلى بها مؤخرًا، معلقًا «كلمني عن محمود طاهر، ما تكلمنيش عن عيل اسمه سيد عبد الحفيظ».

وتابع مرتضى، خلال لقائه بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «الـ10 مساءً» الذي يعرض على قناة دريم 2، أنه عندما يبادر بالرد، سيحدث ذلك أمام من يكون هو بقيمة مرتضى منصور، «مابردش على عيال أنا، عندي حمادة أنور يرد عليه».

وكان عبد الحفيظ، قد صرح عقب مباراة الفريق الأحمر أمام أسوان، مازحًا: «الحمد لله إن الإنجليز اخترعوا الكرة تلعب بالقدم وليس اللسان».

شاهد تصريحات سيد عبد الحفيظ..

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التحرير

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