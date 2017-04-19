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فيديو.. سما المصرى تهاجم البرلمان: «ما بتشفوش أزمة غلاء الأسعار ليه؟»

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فيديو.. سما المصرى تهاجم البرلمان: «ما بتشفوش أزمة غلاء الأسعار ليه؟» فيديو.. سما المصرى تهاجم البرلمان: «ما بتشفوش أزمة غلاء الأسعار ليه؟»

التحرير

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تقدمت الراقصة الاستعراضية سما المصري، بشكوى رسمية، لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، طالبت فيها بالتحقيق مع النواب خالد أبو طالب وإلهامي عجينة، وسولاف درويش، وبدير عبد العزيز، لما بدر منهم في حقها، مؤكدة تعرضها لما أسمته بمحاولة للتشهير بها والإساءة لها ولبرنامجها المرتقب تقديمه فى رمضان المقبل، دون علمهم بما يحويه هذا البرنامج ولا طبيعته وعما يتحدث.

وهاجمت سما، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على قناة «دريم»: «طلب الإحاطة لا يقدم ضد مواطن بل للحكومة.. البرلمان ما بيشوفش ليه أزمة غلاء الأسعار؟ ولا ده مش خدمه للشعب، وماتعملوش ليه طلبات إحاطة  لقوانين التحرش والاغتصاب، هو منع برنامجي هو اللي هيحفظ تقاليد المجتمع، أنتم عملتوا إيه عشان تجددوا الخطاب الدين».

 وعندما سأل الإبراشي، الراقصة الاستعراضية، عن برنامجها، مردفًا: «خايف يكون العلبة فيها فيل»، لترد: «فنكوش يا أستاذ وائل».

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التحرير

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