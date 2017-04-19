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الكنيسة الكاثوليكية: لدينا ملف لكل أسرة.. والشاب الذي لا يأتي للكنيسة نذهب إليه

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الكنيسة الكاثوليكية: لدينا ملف لكل أسرة.. والشاب الذي لا يأتي للكنيسة نذهب إليه الكنيسة الكاثوليكية: لدينا ملف لكل أسرة.. والشاب الذي لا يأتي للكنيسة نذهب إليه

التحرير

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قال الأب رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، إننا نرى فى كل حادث إرهابي الرباط الرابط بين المسلمين والمسحيين فى ، وهذه رسالة لكل من تؤول له نفسه بالفرقة بيننا، مشددًا على أنه «لن يحدث أى تفرقة بين المسلمين والأقباط».

وأضاف جريش، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء » المذاع على شاشة «dmc»، أن أغلب من تدخل لإنقاذ الكنيسة البطرسية كانوا من المسلمين سواء أفراد شرطة أو مواطنين، لأن الشعب المصري محب للحياة ولايقبل المساس بأقباطه.

وتابع المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، أن الكوارث تقوي روابط الشعب ببعضه، وهناك من يريد كسر الشعب المصري.

وأوضح الأب رفيق جريش، أن رعاية الشباب تقتضى المتابعة والسؤال عنهم دائما، لأن درجة استيعاب الشباب أقل من كم المعلومات المطروحة له، لافتًا إلى أن «الشاب الذى لا ياتى للكنيسة أذهب إليه وأحدثه هاتفيا أو على مواقع التواصل، ويمكننا الوصول إليه لأن لدينا ملف لكل أسرة».

وأكد جريِش: «اتفقت مع طلابى على حضور حصة الدين المسيحى معًا مسلمين ومسحيين، فقد كنت أدرس الدين المسيحى مع زميل مدرس الدين الاسلامى».

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التحرير

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