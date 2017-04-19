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بالفيديو || فوائد البطيخ و أهمها الوقاية من السرطان و حماية الكلى و القلب

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بالفيديو || فوائد البطيخ و أهمها الوقاية من السرطان و حماية الكلى و القلب بالفيديو || فوائد البطيخ و أهمها الوقاية من السرطان و حماية الكلى و القلب

البطيخ هو الفاكهة رقم واحد في فصل الصيف، والتي نلجأ إليها دائما ليس فقط من أجل تناوله كصنف من أصناف الطعام أو التحلية، و لكن لأن البطيخ من الفاكهة التي تعمل على ترطيب الجسم و إنعاشه و تخفيف الحر و الرطوبة عنه، هذا بالإضافة الى أن طعم البطيخ لذيذ جدا و يعشقه الصغار و الكبار، فإن له فوائد رهيبة لصحة الإنسان و حمايته ووقايته من الأمراض.

فوائد البطيخ و أهمها الوقاية من السرطان و حماية الكلى و القلب :

كما سبق و ذكرنا فان البطيخ يمد الجسم بالسوائل، اللازمة من أجل ترطيبه أثناء الحر لذلك فان البطيخ يعد مدر طبيعي للبول، و بهذا فهو يساعد في عملية طبيعية لتنظيف الكليتين، هذا بالاضافة الى أنه غني بفيتامين ” سي ” لذلك فهو يزيد التركيز و يقوي المناعة، ويحمي من التجاعيد، ولكونه غني بفيتامين ” إي” فهو هام جدا لصحة العينين.

فوائد البطيخ و اهمها الحماية من السرطان و تنظيف الكلى ووقاية القلب
فوائد البطيخ و اهمها الحماية من السرطان و تنظيف الكلى ووقاية القلب

و كما سبق و ذكرنا أن البطيخ ملئ بمضادات الأكسدة لذلك فان البطيخ يعتبر مكون هام يحمي من أنواع السرطان المختلفة و أهمها سرطان البروستاتا.

فائدة تناول عصير البطيخ للرياضيين :

ثبت بالفعل أن الرياضيين الذين تناولوا نصف ليتر من عصير البطيخ، قبل بداية تدريباتهم الرياضية كانوا أقل عرضة للإصابة بالتشنجات و آلام العضلات، و انخفاض في معدل ضربات القلب كما أن عصير البطيخ يعمل على سرعة شفاء التشنجات و الألم الناتج عن شد العضلات.

فوائد البطيخ و اهمها الحماية من السرطان و تنظيف الكلى ووقاية القلب
فوائد البطيخ و اهمها الحماية من السرطان و تنظيف الكلى ووقاية القلب

و اليكم عصير كوكتيل الفاكهة الخطير الذي يقى الأسرة من الإصابة بالإنفلونزا و نزلات البرد الرهيبة، اضافة الى أن هذا العصير يساعد على زيادة التركيز و يفضل ان تقدمه الأم بشكل مستمر لأبناءها في أيام الإمتحانات و المذاكرة.

 

المصدر : فايف

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