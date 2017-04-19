نتائج سحرية إذا تناولت حفنة من الزبيب على الريق يومياً

سمر العشري

الزبيب يعد من المكسرات ولكنه في الأصل عبارة عن (عنب المجفف) ويشتهر بطعمه اللذيذ ويدخل في العديد من الأطعمة والحلويات، ونظراً لاقتراب شهر رمضان المبارك الذي يحلو فيه المكسرات وجوز الهند …الخ، نقدم لكم الفوائد الصحية للزبيب حيث يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية للجسم إذا تناولت ملعقة من منه على الريق يومياً.

فوائد تناول الزبيب على الريق :

يساعد على خسارة الوزن بفضل احتوائه على كمية عالية من الألياف الغذائية التي تعمل على سد الشهية لفترة طويلة.

يمنع الإمساك ويحسن عملية الهضم ويعزز أداء الجهاز الهضمي.

يعالج الأنيميا وفقر الدم بفضل احتوائه على الحديد.

ينظم ضغط الدم.

يقلل الدهون الثلاثية الضارة ويحافظ على الأحادية النافعة.

يحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية ويمنع انسداد الشرايين.

يحافظ على صحة الكبد ويمنع التليف ويعزز وظيفته.

ينظف الجسم من السموم.

ممتاز في تحسين الذاكرة وتقوية التركيز ويجدد خلايا المخ، ويحمي من مرض الزهايمر.

يمنع التسوس ويحافظ على الأسنان ويقي من التهابات اللثة.

يحارب السرطان بفضل مضادات الأكسدة.

يساعد في علاج النقرس والتهابات المفاصل والعظام.

علاج الضعف الجنسي لأنه يحتوي على حمض أميني يسمى “الأرجينين” وهو مفيد للرجال.

مفيد لصحة الجلد لأنه غني بالفينول و الكولاجين الذي يحافظ على شباب البشرة ويتركها نضرة جذابة.

يعزز نمو الشعر ويجعله قوي إذا تم تناول ملعقة منه يومياً.

يرفع مناعة الجسم بشكل لا يصدق.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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