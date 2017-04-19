وزير خارجية إثيوبيا يصل القاهرة

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، وركنيه جيبيهو وزير خارجية إثيوبيا، قادمًا من أديس أبابا، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين لبحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن وزير الخارجية الإثيوبي وصل على متن الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار في المطار.

ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية إثيوبيا سامح شكري وزير الخارجية لبحث عدد من الملفات المشتركة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.