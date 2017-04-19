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اليوم.. نظر دعوى إثبات طلاق علياء عساف

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اليوم.. نظر دعوى إثبات طلاق علياء عساف اليوم.. نظر دعوى إثبات طلاق علياء عساف

مصراوي Masrawy

الفنانة الشابة علياء عساف

كتب - محمود الشوربجي:
تنظر محكمة أسرة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، دعوى إثبات طلاق أقامها عمر عبد الرحمن وكيلاً عن الفنانة الشابة علياء عساف بعد اكتشافها عدم تسجيل طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد عماد الدين في السجلات الرسمية، فيما ثبت أن إجراءات طلاقها التي أجراها المأذون من زوجها مزورة.

يذكر أن الفنانة علياء عساف أقامت دعوى حملت رقم 929 لسنة 2016، وقالت فيها: إنها تزوجت من المدعو محمد عماد الدين بصحيح العقد الشرعي في 5 يونيو 2015 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولكنها طلقت منه بموجب إشهار طلاق فى 22 مارس 2016 على يد مأذون ناحية كفر الخضيري التابعة لمحكمة هيها طلقة أولى بائنة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.

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