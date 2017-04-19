بالفيديو || مرتضى منصور ساخرًا من معارضيه: « البانجو اشتغل » .. وعبدالحليم علي أبو دمعه اخوانجي قديم

هاجم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، معارضيه على موقع ” فيسبوك ” على شبكة الانترنت قائلًا : ” البانجو عندهم اشتغل لأني جعلت النادي يكون به 25 مليون جنيه بعدما كان مفلس، وشغلت كرة اليد وكرة الطائرة، وكسبت 12 بطولة”.

وأضاف مرتضى منصور خلال حواره لبرنامج ” العاشرة مساءً” المذاع على فضائية ” دريم “، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، “أنا طلعت الأول في مجلس الشعب في عدد الأصوات في الفترة الأخيرة رغم مقاطعة الصحافة لي والإعلام”.

وتابع: ” أنا من شهر حصلت على كأس السوبر، والأستاذ هاني شاكر يؤدني وهذا صوت زملكاوي محترم وليس له أي مصلحة”.

المصدر : مصر فايف