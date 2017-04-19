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التموين: هؤلاء خارج منظومة الدعم نهائياً بداية من يوليو القادم وسيتم إلغاء بطاقاتهم التموينية في هذا الموعد وفي هذه الحالة

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التموين: هؤلاء خارج منظومة الدعم نهائياً بداية من يوليو القادم وسيتم إلغاء بطاقاتهم التموينية في هذا الموعد وفي هذه الحالة التموين: هؤلاء خارج منظومة الدعم نهائياً بداية من يوليو القادم وسيتم إلغاء بطاقاتهم التموينية في هذا الموعد وفي هذه الحالة

قامت وزارة خلال الأيام الماضية بالتنبية على 19 مليون مستفيد من البطاقات التموينية بتحديث بياناتهم، وذلك حال ظهور على إيصال استلام السلع التموينية، وأكدت أن عملية التحديث مجانية، من خلال مكاتب التموين، وأعطت الوزارة مهلة شهرين لتحديث بياناتهم.

واليوم أكد المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، أن ستطلق حملة إعلامية الشهر الحالي لتوعية المواطنين بشأن تحديث بطاقاتهم التموينية، مشيراً إلى أن البطاقات التي تحتاج تحديث يبلغ عددها 4.5 مليون بطاقة، بعدد 19 مليون مواطن مستفيد منها.

وأضاف المتحدث الرسمي فى مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة on live، قائلا: “اللى مش هيحدث بيانات بطاقته التموينية سيكون خارج المنظومة بداية يوليو القادم”، وطالب المواطنين بتحديث بياناتهم خاصة أن الاجراءات سهلة وغير معقدة.

 

المصدر : فايف

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