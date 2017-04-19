عاجل .. أول تنظيم مسلح يعلن مسؤوليتة عن هجوم سانت كاترين

وقع اليوم هجوم مسلح بمحيط دير سانت كاترين الكئن بمحافظة جنوب سيناء، وقام المسلحون باستهدف تمركزاً أمنياً وأطلقوا وابلاً من النيران على القوات، وأسفر الحادث عن استشهاد رجل أمن وإصابة أربعة آخرين، وذلك بعد اعتلاء مجموعة مسلحة منطقة جبلية موازية للكمين الأمني، بحسب بيان وزارة الداخلية.

هذا وبحسب سكاي نيوز عربي، وسبوتنك الروسية بالإنجليزية، فإن تنظيم داعش تبنى الهجوم، وأعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى بحياة أمين شرطة وإصابة أربعة آخرين، وهذه هي صورة الشرطي الذي توفي نتيجة الهجوم.

وبحسب الداخلية ووزارة الصحة فإن أسماء المصابين والمتوفي كانت كالآتي:

المتوفي هو جمال محمد سعيد يبلغ من العمر سنة 39 أمين شرطة مصاب بطلق نارى بالصدر

محمد ناجح عبدالرحيم “مجند” 23 سنة” مصاب بطلق نارى بالحوض الأيمن.

مصطفى قطب محمد 36 سنة مصاب بطلق نارى بالحوض الأيسر .

رضا عبدالرحيم حسن 36 سنة مصاب بطلق نارى بالفخد الأيمن.

محمد حسن 39 سنة مصاب بطلق نارى بالصدر.

المصدر : مصر فايف