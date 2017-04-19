أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
مرتضى منصور يهدد أعضاء الجبلاية بفضيحة مدوية -
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين -
صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى -
ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس» -
بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين -
فيديو| الحسيني: «أنا تربية ست».. ومفبرك مكالماتي الجنسية «صاحبي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

عاجل .. أول تنظيم مسلح يعلن مسؤوليتة عن هجوم سانت كاترين

Google+ Print
عاجل .. أول تنظيم مسلح يعلن مسؤوليتة عن هجوم سانت كاترين عاجل .. أول تنظيم مسلح يعلن مسؤوليتة عن هجوم سانت كاترين

وقع اليوم هجوم مسلح بمحيط دير سانت كاترين الكئن بمحافظة جنوب سيناء، وقام المسلحون باستهدف تمركزاً أمنياً وأطلقوا وابلاً من النيران على القوات، وأسفر الحادث عن استشهاد رجل أمن وإصابة أربعة آخرين، وذلك بعد اعتلاء مجموعة مسلحة منطقة جبلية موازية للكمين الأمني، بحسب بيان وزارة الداخلية.

هذا وبحسب سكاي نيوز عربي، وسبوتنك الروسية بالإنجليزية، فإن تنظيم داعش تبنى الهجوم، وأعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى بحياة أمين شرطة وإصابة أربعة آخرين، وهذه هي صورة الشرطي الذي توفي نتيجة الهجوم.

 
مين شرطة جمال محمد سعيد
أمين شرطة جمال محمد سعيد

وبحسب الداخلية ووزارة الصحة فإن أسماء المصابين والمتوفي كانت كالآتي:
المتوفي هو جمال محمد سعيد يبلغ من العمر سنة 39 أمين شرطة مصاب بطلق نارى بالصدر
محمد ناجح عبدالرحيم “مجند” 23 سنة” مصاب بطلق نارى بالحوض الأيمن.
مصطفى قطب محمد 36 سنة مصاب بطلق نارى بالحوض الأيسر .
رضا عبدالرحيم حسن 36 سنة مصاب بطلق نارى بالفخد الأيمن.
محمد حسن 39 سنة مصاب بطلق نارى بالصدر.

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالصور || مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»

بالصور || مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأربعاء 19 مارس 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأربعاء 19 مارس 2017

ستاد مصر: عاجل .. إقالة فرانز ستراكا المدير الفني للإسماعيلي

ستاد مصر: عاجل .. إقالة فرانز ستراكا المدير الفني للإسماعيلي

ستاد مصر: ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وطلائع الجيش

ستاد مصر: ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وطلائع الجيش