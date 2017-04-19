مرتضى منصور: تم معاقبة شيكابالا بعد تصريحاته ضد محمد حلمي

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كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة ناديه قرر معاقبة محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق، بعد التصريحات التي أدلى بها تليفزيونيًا تجاه محمد حلمي، المدير الفني السابق للفريق الأبيض.

وقال «مرتضى» ، خلال لقائه في حلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «الـ10 مساءً» الذي يعرض على قناة دريم 2، أن شيكابالا، تم معاقبته لأن تصريحاته غير مقبولة، مشيرًا إلى أن اقالة حلمي جاءت بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق في المباريات الأخيرة.

وكان النجم الأسمر، قد صرح مع الإعلامي أحمد شوبير، عقب إقالة محمد حلمي، أن الزمالك لم يتدرب بالشكل المطلوب منذ شهر ونصف، مشيرًا إلى أن الفريق تُوج ببطولة السوبر على حساب الأهلي بسبب دعوات الجمهور.