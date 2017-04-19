اليوم.. محاكمة متهم في "أحداث البدرشين"

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة المتهم فهيم سيد فهيم بكري، في قضية أحداث البدرشين.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة العامة للمذكور تهم التجمهر وحيازة سلاح وترويع المواطنين الآمنين وتهديد السلم العام.