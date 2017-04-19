أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
مرتضى منصور يهدد أعضاء الجبلاية بفضيحة مدوية -
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين -
صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى -
ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس» -
بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين -
فيديو| الحسيني: «أنا تربية ست».. ومفبرك مكالماتي الجنسية «صاحبي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة متهم في "أحداث البدرشين"

Google+ Print
اليوم.. محاكمة متهم في "أحداث البدرشين" اليوم.. محاكمة متهم في "أحداث البدرشين"

مصراوي Masrawy

المستشار محمد ناجي شحاتة

كتب - محمود الشوربجي:
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة المتهم فهيم سيد فهيم بكري، في قضية أحداث البدرشين.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة العامة للمذكور تهم التجمهر وحيازة سلاح وترويع المواطنين الآمنين وتهديد السلم العام.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية