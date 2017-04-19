فى 6 خطوات.. تعرف على طريقة العلاج من الإدمان مجانًا من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

سمر العشري

قد يشعر البعض بالخوف وعدم إقباله على العلاج من الإدمان خوفًا من الإفصاح عنه خلال فترة تلقيه العلاج، ولذا تقدم الجهة الحكومية، وهى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة الصندوق، خدمة يستطيع من خلالها متعاطى المواد المخدرة العلاج بالمجان وفى سرية تامة.

1- يتصل المدمن أو أحد أفراد أسرته على الخط الساخن رقم "16023"، لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة.

2- يقوم بالرد فريق متخصص على المكالمات الواردة، وتسجيل بيانات الراغبين فى تلقى العلاج أو من خلال الصفحة الرسمية للصندوق على "فيس بوك".

3 - تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج بالمجان وسرية تامة.

4- يوفر الصندوق خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

5 - تتضمن خدمات العلاج الدعم النفسى وخدمات طبية، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الوقاية من الانتكاسة.

6- يتم تحويل المرضى إلى المستشفيات المتخصصة سواء المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، أو المستشفيات الجامعية المتخصصة أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة، حيث يتم تحويل المريض إلى أقرب مستشفى له وفقًا لحالته.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، قد أطلق مبادرة "بداية جديدة"، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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