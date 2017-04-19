بالفيديو || قوات كوريا الشمالية الخاصة تعرض سلاحها الذي أرعب أمريكا

سمر العشري

أثبت العرض العسكري في كوريا الشمالية للخبراء بأن الجمهورية تستخدم أسلوب فريد في تسليح الجيش.

كشف العرض العسكري الصواريخ الباليستية التي تمتلكها كوريا الشمالية وكذلك الدبابات والعربات المدرعة الأخرى، وكذلك الأسلحة الخفيفة غير العادية.

أحد الأسلحة الخفيفة الأكثر إثارة هو بالتأكيد الرشاش "توري 88" — عبارة عن نسخة صينية من السلاح السوفييتي "AK-74".

والميزة الرئيسية لهذه الأسلحة في أيدي القوات الخاصة الكورية الشمالية هي القدرة على تخزين عدد كبير من الطلقات، إذ يصل عددها ما بين 75-100 طلقة. ولكن هذا يجعل السلاح ثقيلا، لكن من جهة أخرى يمكن أن تزيد من مدة إطلاق النار دون تغيير مخزن الطلقات، وقد شوهدت رشاشات مماثلة عند الحرس الخاص للرئيس كيم جونغ أون.

المصدر : سبوتنيك

شبكةعيونالإخبارية

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