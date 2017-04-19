أسعار العملات اليوم الأربعاء 19 ابريل 2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء :
|
العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٨٧١٨
|٥٩.٢٠٩
|04/19 1:50 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٦١٢٧
|٤٧.٨٥٤
|04/19 1:50 ص
|ريال عماني
|٤٦.٦٢٣٤
|٤٦.٨٥٧٢
|04/19 1:50 ص
|ريال قطري
|٤.٩٢٩٧
|٤.٩٥٥٦
|04/19 1:50 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٨٨٧
|٤.٩١١٨
|04/19 1:50 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٨٦٣
|٤.٨١٠٧
|04/19 1:50 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٨١٧
|٢٥.٤٣٨٥
|04/19 1:50 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.٤٦٦٢
|٢٢.٨٦٨٧
|04/19 1:50 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٦٧
|٢.٥٩١٤
|04/19 1:50 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٩٥
|٢.١١٥١
|04/19 1:50 ص
|يورو
|١٩.٠٩٥٢
|١٩.٢٧٦٨
|04/19 12:10 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٩٥
|١٨.٠٥
|04/19 1:50 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٨٦٦
|١٨.٠٣٥٦
|04/19 1:50 ص
|ين ياباني
|١٦.٤٣٦٢
|١٦.٦٠٠١
|04/19 1:50 ص
|دولار استرالي
|١٣.٥٢٥٣
|١٣.٧٠٣٩
|04/19 1:50 ص
|دولار كندي
|١٣.٤٢٧٦
|١٣.٥٥٠٤
|04/19 1:50 ص
|كرون سويدي
|١.٩٩٢٦
|٢.٠٠٩٢
|04/19 1:50 ص
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads