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أسعار العملات اليوم الأربعاء 19 ابريل 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الأربعاء 19 ابريل 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الأربعاء 19 ابريل 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء :

العملة

 سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٨٧١٨ ٥٩.٢٠٩ 04/19 1:50 ص
دينار بحريني ٤٧.٦١٢٧ ٤٧.٨٥٤ 04/19 1:50 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٣٤ ٤٦.٨٥٧٢ 04/19 1:50 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٧ ٤.٩٥٥٦ 04/19 1:50 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١١٨ 04/19 1:50 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦٣ ٤.٨١٠٧ 04/19 1:50 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨١٧ ٢٥.٤٣٨٥ 04/19 1:50 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٤٦٦٢ ٢٢.٨٦٨٧ 04/19 1:50 ص
كرون دنماركي ٢.٥٦٧ ٢.٥٩١٤ 04/19 1:50 ص
كرون نرويجي ٢.٠٩٥ ٢.١١٥١ 04/19 1:50 ص
يورو ١٩.٠٩٥٢ ١٩.٢٧٦٨ 04/19 12:10 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 04/19 1:50 ص
فرنك سويسري ١٧.٨٦٦ ١٨.٠٣٥٦ 04/19 1:50 ص
ين ياباني ١٦.٤٣٦٢ ١٦.٦٠٠١ 04/19 1:50 ص
دولار استرالي ١٣.٥٢٥٣ ١٣.٧٠٣٩ 04/19 1:50 ص
دولار كندي ١٣.٤٢٧٦ ١٣.٥٥٠٤ 04/19 1:50 ص
كرون سويدي ١.٩٩٢٦ ٢.٠٠٩٢ 04/19 1:50 ص

 

المصدر : مصر 365 

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