فيديو.. نقيب الصيادلة: «الترامادول» غير مسموح بيعه في الصيدليات

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أكد الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، أن بيع برشام «الترامادول» غير مسموح به في أي صيدليات بالمحافظات، ويقتصر بيعه في المستشفيات الحكومية فقط، موضحًا أن أي صيدلي يثبت أنه يبيع «الترامادول» يحال في وقتها للتحقيق ويتحول إلى التأديب فورًا.

وأضاف "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «تن»، أن مهنة الصيدلة أصبح بها دخلاء وهم ليس لهم أي علاقة بالمهنة، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق أكثر من 400 صيدلية بسبب المخالفات.

ولفت نقيب الصيادلة، إلى أن هناك صيدليات يمتلكها أشخاص لديهم رأس مال، وأصبحت مهنة غير مقتصرة علي الصيادلة.