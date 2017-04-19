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وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء: مصابو كمين سانت كاترين حالتهم مستقرة

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وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء: مصابو كمين سانت كاترين حالتهم مستقرة وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء: مصابو كمين سانت كاترين حالتهم مستقرة

التحرير

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قال وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء الدكتور خالد أبو هاشم علي إن جميع مصابي الحادث الإرهابي الذي استهدف كمين مدخل دير سانت كاترين يتلقون العلاج بمستشفى شرم الشيخ الدولي ومازالت حالتهم الصحية مستقرة حتى الآن.

وأضاف أبو هاشم أن الحادث أسفر عن إصابة أمين شرطة محمد جمعة حسن (39 سنة، يقيم بكفر الشيخ، مصاب بطلق ناري بالصدر ) وأمين شرطة رضا عبد المنعم حسن (35سنة، يقيم بالبحيرة، مصاب طلق ناري بالفخذ اليمنى) وأمين شرطة مصطفى قطب محمد قضب (36 سنة، مصاب بطلق ناري بالحوض من الناحية اليسرى) والمجند محمد ناجح عبد الرحيم (23 سنة، مصاب بطلق ناري بالفخذ اليمنى)، مشيرا إلى وفاة أمين الشرطة جمال محمد سعيد (38 سنة، يقيم ببني سويف)، وتم وضع جثته في ثلاجة مستشفى سانت كاترين إلى حين إنهاء كافة الإجراءات القانونية وتسليم الجثة لذويها. 

وفي نفس السياق نفى توني كازامياس مستشار دير سانت كاترين وقوع أي هجوم إرهابي بالدير، مؤكدا أن الحادث تم في أحد الأكمنة البعيدة عن الدير، ولفت إلى أن مطران الدير والرهبان بخير.

وقالت قناة "سكاي نيوز عربية"، إن تنظيم داعش الإرهابي تبنى الهجوم على كمين الشرطة.   
 

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التحرير

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