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فيديو| معروف: خكام وأعضاء بالجبلاية يتقاضون أموالا لتدمير الزمالك

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فيديو| معروف: خكام وأعضاء بالجبلاية يتقاضون أموالا لتدمير الزمالك فيديو| معروف: خكام وأعضاء بالجبلاية يتقاضون أموالا لتدمير الزمالك

التحرير

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قال الناقد الرياضى محمود معروف، إن المسؤولين في اتحاد الكرة يكذبون ويلقون بأخطائهم على شماعة الأمن، مشيرًا إلى أن الخطاب الذي تم إرساله لنادي الزمالك بشأن إقامة مباراة المقاصة يوم الأحد، وصل إلى النادي ليلًا أي قبل المباراة بساعات، دون ختم أو توقيع ثروت سويلم، المدير التنفيذي للجبلاية.

وأضاف «معروف» خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الـ10 مساءً»، الذي يعرض على قناة دريم 2، كيف يتم إرسال خطاب دون توقيع، فهذا اتحاد فوضى وليس اتحاد كرة، يفكر فقط في المكاسب المادية.

وتابع، أن الزمالك يقع عليه ظلمًا كبيرًا، وأنه على استعداد للكشف بالأسماء عمن يقودون المؤامرة على القلعة البيضاء، من أعضاء مجلس اتحاد الكرة، والحكام المتآمرين الذين يتقاضون أموالًا لتدمير الزمالك.

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التحرير

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