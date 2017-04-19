للعام الثاني على التوالي.. «المدارس الأمريكية» الأولى في تحدي القراءة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كرم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس سفير دولة الإمارات بالقاهرة، المدارس الأمريكية للغات بشبين الكوم، أمس الثلاثاء، بحضور اللجنة المشرفة على مسابقة تحدي القراءة العربي لعام 2017، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث حصلت المدارس الأمريكية علي المركز الأول في المسابقة.

وكانت المدارس الأمريكية، فازت المدارس العام الماضي بالمركز الأول أيضًا على مستوى الجمهورية، وحصدت المركز الثالث عربيًا، بالحفل الذي أقيم بأوبرا دبي، ومن المنتظر زيارة الطالب مصطفى سعيد الإمام، إلى دولة الإمارات ممثلاً لجمهورية مصر العربية، وسيتم تكريم فريق تحدي القراءة يوم الأحد المقبل بمكتبة القاهرة الكبرى.