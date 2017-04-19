فيديو.. عبد المنعم سعيد: الإرهاببون لديهم قناعة أن «الله» وهب لهم النصر

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قال الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، إن المخابرات والمعلومات من أدوات التصدي للجماعات الإرهابية، التي تجعلنا نسيطر عليهم لكي لا يستطيعون تنفيذ أي عمليات إرهابية.

وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «تن»، أن الإرهاببين لديهم قناعة أن الله عز وجل وهب لهم النصر، مشيرًا إلى أنه علينا أن نثبت لهم أن كل هذا الادعاءات غير صحيحة.

وأكد على أنه يجب على الدولة المصرية أن تستكمل مسيرتها التنموية والاقتصادية والثقافية حتى يشعر الإرهاب أن لا تأثير من جانبهم على مصر، وأنهم لا يعيقون حركة المجتمع، مطالبًا بإعادة تحالف «يونيو» مرة أخرى التي ثار بها الشعب على محمد مرسي وجماعة الإخوان.