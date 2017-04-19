بالفيديو.. مرتضى منصور: «عبد الحليم علي إخواني.. وأنا مش طرطور»

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن عبد الحليم علي، لاعب النادي الأبيض السابق إخواني، مشيرًا إلى أنه رفض تعيينه مديرًا للكرة لهذا السبب، معلقًا: «أنا مش طرطور وبدافع عن مصالح النادي».

وأضاف «مرتضى»، خلال لقائه في حلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «الـ10 مساءً» الذي يعرض على قناة دريم 2، أن حسن شحاتة، المدير الفني الحالي لفريق بتروجيت، لم يهاجم موقفه في أزمة مباراة المقاصة، لكن نجله هو من انتقد قراره بعد الذهاب لخوض المباراة الأحد الماضي.

وتابع رئيس القلعة البيضاء، أن الأهلي والزمالك، لا يصلح لهما إلا المدرب الأجنبي، مشيرًا إلى أن المدرب المصري يتعرض دومًا للانتقادات من الجمهور والإعلام.