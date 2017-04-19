فيديو| هاني شاكر منفعلا: «كلنا مع مرتضى واتحاد الكرة لازم يمشي»

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انفعل الفنان هاني شاكر، على الهواء، منتقدًا اتحاد الكرة، على خلفية الأزمة الأخيرة بسبب مباراة الزمالك ومصر المقاصة، التي كان مقررًا إقامتها الأحد الماضي.

وقال «شاكر»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمي الثلاثاء، من برنامج «الـ10 مساءً»، الذي يعرض على قناة دريم 2، «كلنا مع مرتضى منصور، اللي بيحصل ده فضيحة، واتحاد الكرة ده لازم يمشي، إحنا مش بنلعب في الشارع؟».

وتابع المطرب المعروف بانتماء للقلعة البيضاء، «لا يسعدني ولا يشرفني أن الزمالك يلعب في الدوري ده»، متساءلًا «يعني إيه اتحاد الكرة المحترم يبعت جواب يقول للزمالك هتلعب قبلها بأقل من 24 ساعة، ومن الذي سدد قيمة إيجار ملعب بتروسبورت مثلما يقول مرتضى منصور؟ دي تمثيلية».

وأضاف، أن ما يحدث كلام فارغ، «فيه ناس للأسف بتحب تعمل مشاكل كتير في نادي الزمالك، أنهي عدل وحق يقول كده، وهاني أبوريدة ساكت ليه؟».

واستكمل، «الحكم جهاد جريشة لم يعتذر عن خطأه الفادح في مباراة المقاصة لجمهور نادي الزمالك، رغم اعتذاره من قبل عن أخطاء أخرى، ولما مرتضى منصور يتكلم نزعل؟».