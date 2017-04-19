العوضي: عزل رئيس البرلمان لو تمت الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود

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أكد طارق العوضي، المحامي بالنقض، أن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية «ماتت في مهدها وأصبحت منعمدة»، مشيرا إلى أن حكم القضاء الإداري ببطلانها نهائي وواجب النفاذ.

وأضاف العوضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»، أن البرلمان عليه أن يحترم أحكام القضاء، وأن تحترم السلطات اختصاصات السلطة الأخرى، لأن الدستور حذر من رقابة القضاء.

وقال المحامي بالنقض، أن الحكم الصادر من الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية مخالف للقانون وخطأ مهني جسيم.

وأشار العوضي، إلى أن البرلمان لو مرر اتفاقية ترسيم الحدود سيكون هذا بمثابة «خيانة عظمى»، منوها إلى أن هناك صراع داخل مجلس النواب، ومحاولة ضغط من الحكومة على المجلس لإقرار الاتفاقية، مطالبا بعزل وحبس رئيس البرلمان علي عبد العال حال موافقة البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير.