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نقابة الإعلاميين تحذر التعامل مع أي كيان يحمل اسماً مشابهاً

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نقابة الإعلاميين تحذر التعامل مع أي كيان يحمل اسماً مشابهاً نقابة الإعلاميين تحذر التعامل مع أي كيان يحمل اسماً مشابهاً

مصراوي Masrawy

الإعلامي حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين

كتب- مصطفى المنشاوي

صرح الإعلامي حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، أ هناك بعض الاشخاص يستغلون اسم نقابة الإعلاميين و يتاجرون بها من أجل التربح والحصول على مكتسبات غير شرعية .

وأضاف الكنيسي في بيان له اليوم الثلاثاء، أن نقابة الإعلاميين الرسمية هي الصادر بها قانون رقم 93 لسنة 2016 من مجلس النواب، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بتشكل اللجنة التأسيسية لإنشاء نقابة الإعلاميين.

وحذر نقيب الإعلاميين، المسئولين و المواطنين عدم التعامل مع اي شخص يستغل اسم النقابة، او التعامل مع اي كيان يحمل اسماً مشابهاً او مع اي شخص غير من شملهم قرار تشكيل مجلس النقابة .

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