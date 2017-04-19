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قرطام لـ«عمار الحكيم»: الديمقراطية والقانون شرط إنقاذ وتقدم دول المنطقة

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قرطام لـ«عمار الحكيم»: الديمقراطية والقانون شرط إنقاذ وتقدم دول المنطقة قرطام لـ«عمار الحكيم»: الديمقراطية والقانون شرط إنقاذ وتقدم دول المنطقة

التحرير

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دعا السفير العراقي في القاهرة حبيب الصدر، عددا من الشخصيات العامة الحزبية والسياسية، بينهم حلمي النمنم وزير الثقافة، والمهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، ودرية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة، وعمرو موسى،ومصطفى الفقي، ومحمد البرعي، بمناسبة زيارة عمار الحكيم، رئيس الائتلاف الوطني البرلماني العراقي لمصر.

وكشف رئيس حزب المحافظين، أن عمار الحكيم استعرض الوضع الحالي في العراق والمبادرة التي تقدم بها الائتلاف الوطني، والتي ارتكزت على 5 محاور، الأول يضمن وحدة العراق واستقلاليته وتعزيز الديمقراطية وضمان حق المواطنة للعراقيين.

وأشار قرطام، خلال كلمته أمام الحضور، إلى أنه اتفق في حديثه مع السفير عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، من حتمية القضاء على الإرهاب وأن مصيره محتوم.

وقال رئيس حزب المحافظين، خلال كلمته، إنه على الرغم من كآبة الفرص، إلا أن دول المنطقة ما زلت لديها فرص اللحاق بركب الحداثة.

وركز خلال حديثه على ضرورة تعزيز الديمقراطية الدستورية ودولة القانون، لافتا إلى أن ذلك الأمر يساهم في إزالة الخلافات وعدم التمييز.

وأضاف قرطام، أن الانتخابات والأحزاب السياسية لا يجب أن تقوم على المعتقدات الدينية، مشيرا إلى أن الفرص التي أضاعتها الدول العربية نتيجة الفشل في التعامل مع العوالم الداخلية والخارجية، ساهمت في إضعاف دول المنطقة.

وأكد رئيس حزب المحافظين، على ضرورة الانتباه إلى هذا الأمر حتى نتمكن من الانتقال إلى مصاف الدول الحديثة، مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تواجد تعاون اقتصادي فعال، لأن العوامل الاقتصادية أحد أبرز الوسائل التي يمكن أن تساعد على تحقيق الانتقال إلى دول حديثة، قائلا: "يجب أن ننتبه ونسعى إلى الحداثة حتى لا يطلق علينا كوكب القرود بالنسبة للدول الحديثة والمتقدمة".

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التحرير

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