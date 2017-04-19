عصابة للتنيقب عن الآثار تقتحم مقابر الحسينية.. والأهالي: «ضربوا علينا نار»

التحرير

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كتبت - ريهام الوجيه

بدأت مديرية أمن الشرقية تكثيف جهودها لمطاردة تجار الآثار والمنقبين عن الأثريات في مدينة الحسينية بعد قيام مجموعة من المنقبين عن الآثار باقتحام المقابر في المدينة.

وقال محمد محمود محمد، أحد أهالي الحسينية، إن مجموعات منظمة تنتمى إلى نحو ستة عائلات بينها شيخ وخبير أثري، اعتادت التنقيب عن الآثار بين جثث الموتى بمقابر بندر الحسينية، مشيرا إلى أنه وثق الواقعة عبر محضر رسمي حمل رقم 12/2017 جنح قسم شرطة المركز.

وروى محمد لـ"التحرير" واقعة مشاهدة عصابات التنقيب عن الآثار، قائلا: في أثناء توجهي لزيارة قبر والدي فوجئت بأعمال نبش تحت جنبات المقبرة وبعثرة ما بها من رفات وعظام، وانتابني إحساس بالقلق والخوف من سرقة جثة والدي ما دفعني لمعاودتي الذهاب إلى المقابر ليلا بصحبة عدد من الأهالي ومراقبة الأوضاع وكشف ما وراء أعمال الحفر تحت الموتى خاصة أن المنبشين تركوا أدوات الحفر لحين العودة مجددا في وقت لاحق.

وتابع: "بالعودة ليلا سمعنا دوي أصوات لأعمال الحفر وإشعاع نور يخرج من شارع المدارس خلف المقابر، وبالتقدم نحوه وإضاءة الكشافات تم إطلاق رصاص عشوائي تجاهنا لترهيبنا، وفر النباشين هاربين فعلمنا أنهم تابعون لمافيا الآثار وتوجهت إلى قسم الشرطة وحررت محضرا بالواقعة.

فيما التقط محمد رشاد، مهندس كمبيوتر، وأحد أبناء قبيلة الأخارسة بالحسينية، طرف الحديث قائلا: "المقابر تقع على مدينة أثرية تعرف بتل فرعون لم تصبها لعنة التنقيب بعد"، مشيرا إلى أن شارع المدارس الواقع بين المقابر والمساكن الشعبية بات وكرا لشتى أنواع التجارة الحرام (آثار- مخدرات) والأعمال المنافية للآداب، وسط تردي الوضع الأمني بالمركز، مطالبا بحماية المقابر من بلطجية مافيا الآثار.

في سياق متصل قال اللواء شريف عبد الغني، رئيس مركز ومدينة الحسينية، إنه تم الانتهاء من غلق كافة الفتحات بصورة مؤقتة لسور مقابر الحسينية وتركيب أعمدة وكشافات إنارة للطريق المبين فى الصور وهو بين المقابر ومدرسة (الشيهد رفعت عودة - والسادات - والسلام).

كما تم تكليف الإدارة الهندسية بالمعاينة على الطبيعة للوقوف على الحالة الفنية للسور وعرض ذلك بتقرير بناءً على الوضع القائم.

وأضاف رئيس المدينة أنه جار مخاطبة الجهات الأمنية لاتخاذ كافة التدابير حيال ذلك، وإجراء صيانة وقائية لكافة الأعمدة ورفع الكفاءة الفنية له.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بأنه في أثناء قيام المدعو محمد محمود محمد الشهير بمحمد المصري، 29 سنة، صاحب ورشة أثاث، ومقيم بمركز الحسينية بزيارة مدفن والده بمقابر بندر الحسينة رصد أعمال نبش وحفريات من أجل التنقيب عن الآثار وتم التصدي للنباشين من بعض الشباب حفاظا على حرمة الموتى، حيث وجدوا أدوات الحفربجوارها حفرة عميقة، وتحرر محضر بالواقعة.