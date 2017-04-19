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محافظ قنا يجري حركة تنقلات جديدة لرؤساء القرى

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محافظ قنا يجري حركة تنقلات جديدة لرؤساء القرى محافظ قنا يجري حركة تنقلات جديدة لرؤساء القرى

التحرير

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أقر عبدالحميد الهجان محافظ قنا حركة تنقلات جديدة لرؤساء القرى.

وذكر بيان للمحافظة اليوم الأربعاء أن الهجان أصدر القرار رقم 227 لسنة 2017، وتضمن حركة تنقلات لأربعة نواب رؤساء مدن وسكرتير وحدة محلية وتكليف 25 رئيس قرية مع إلغاء ندب نائبي رئيس مدينة و6 رؤساء قرية وعودتهم إلى عملهم الأساسي.

وذكر البيان أن أن الحركة شملت ندب السيد فخري محمد أحمد الصاوي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف ، ومحمد إبراهيم حسن من سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، ومحمود أحمد محمود محمد من رئيس الوحدة المحلية لقرية الحراجية بقوص للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، وجمال عثمان علي عثمان من رئيس الوحدة المحلية لقرية العسيرات بفرشوط للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ونور محمود بريجي من ديوان عام محافظة قنا للعمل سكرتيرا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

وأكد محافظ قنا أن حركة التنقلات تهدف لضخ دماء جديدة  في العمل المحلي والدفع بالشباب القنائي للمواقع القيادية وتوفير الخدمات للمواطنين وتحسين الخدمات التنموية والخدمية بالمحافظة.

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التحرير

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