فيديو| مرتضى منصور: الفساد ومدحت شلبي انتصرا في أزمة المقاصة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه يحترم مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، لأنه حرص على الدفاع عن حق النادي الأهلي الذي ينتمي إليه في أزمة نظام الاستبدال قبل أشهر، مشيرًا إلى أن حازم إمام ليس مندوبًا للنادي الأبيض في الجبلاية.

وتابع«مرتضى»، خلال لقاءه بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «الـ10 مساءً» الذي يعرض على قناة دريم 2، أن الفساد هو من انتصر في واقعة مباراة مصر المقاصة التي كان من المقرر إقامتها الأحد الماضي، معلقًا «الماتش اتلعب على مزاج مدحت شلبي، والفلوس والإعلانات بحجة الأمن».

وطالب رئيس القلعة البيضاء، هاني أبو ريدة، وثروت سويلم، الخروج للإعلام وتكذيب التصريحات التي يدلي بها، مضيفًا «بس هما مستخبيين».

واستكمل، أن الزمالك يتعرض للظلم طوال عمره ويصمت، قبل أن يأتي مرتضى منصور ويدافع عن حقوق النادي.