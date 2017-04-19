فيديو| مرتضى: حصول الزمالك على 12 دوري فقط أكبر دليل على الظلم

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن النادي الأهلي وصف التحكيم بالفاجر في وقت سابق على صفحات مجلته الرسمية، كما أنه انسحب 18 مرة من بطولة الدوري، على حد وصفه.

وأضاف مرتضى، خلال لقائه بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «الـ10 مساءً» الذي يعرض على قناة دريم 2، أنه لم ينسحب من قبل سوى مرة واحدة، وأنه يحترم رأي الجمعية العمومية التي انتخبته، وأن فريقه ليس مجموعة من «الخرفان»، حتى يتم إخبارنا من اتحاد الكرة، بإقامة مباراة قبلها بساعات قليلة، معلقًا «هما تعبانين من مرتضى منصور، وهيطقوا منه عشان خد بطولات».

وتابع رئيس القلعة البيضاء، «هل يعقل أن يحصل الزمالك بكافة نجومه عبر التاريخ على 12 بطولة دوري فقط؟، هذا أكبر دليل على تعرضه للظلم»، مشيرًا إلى أن نصف هذه البطولات كانت وهو متواجد في مجلس الإدارة سواء كرئيس أو عضو مجلس إدارة».