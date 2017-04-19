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بالفيديو || مرتضى للزمالكوية : أنا رئيس «راجل» ولو عاوزين طرطور فيه 10 نازلين الانتخابات

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بالفيديو || مرتضى للزمالكوية : أنا رئيس «راجل» ولو عاوزين طرطور فيه 10 نازلين الانتخابات بالفيديو || مرتضى للزمالكوية : أنا رئيس «راجل» ولو عاوزين طرطور فيه 10 نازلين الانتخابات

عَلَّقَ مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على أزمة انسحاب النادى أمام "المقاصة" فى بطولة الدورى العام، قائلاً: "جماهير الزمالك عاوزه رئيس نادى محترم، ولا رئيس طرطور؟"، مشيرا إلى أن الزمالك يتعرض للظلم من الحكام منذ 60 عامًا.
 
وأضاف "منصور"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "العاشرة مساءً" على فضائية "دريم"، أنه لا يعلم أسباب تأجيل مباراة الزمالك التى ليس لها علاقة بالأمن على الإطلاق، معقبًا: "مدحت شلبى اتفق مع عامر حسين إن الزمالك بيديره شوية طراطير"، وتابع موجها حديثة لجماهير الزمالك قائلًا: "لو عاوزين طرطور فى 10 طراطير نازلين الانتخابات هاتوا واحد منهم، ولو عاوزين راجل أنا راجل وبتحمل المسئولية".
 
وأشار إلى أن الزمالك لم ينسحب أمام المقاصة فى مسابقة الدورى الممتاز، فيما تحدى هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة أن يعلن غير ذلك، مضيفًا: "بطالب هانى أبو ريدة وثروت سويلم يردوا عليا، متستخبوش تحت السراير وتعملوا بيانات الصبح".
 
 
 

المصدر : اليوم السابع

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