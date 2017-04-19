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وصول مصابي «هجوم سانت كاترين» إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي

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وصول مصابي «هجوم سانت كاترين» إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي وصول مصابي «هجوم سانت كاترين» إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي

التحرير

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وصل مصابو حادث سانت كاترين الإرهابي إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء.

وأعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد أمين شرطة وإصابة 4 آخرين في هجوم إرهابي على كمين أمني بسانت كاترين.

وأصيب في الحادث كل من رضا عبد المنعم حسن (أمين شرطة، 35 سنة) ومحمد جمعة حسن (أمين شرطة، 39 سنة) ومصطفى قطب محمد قطب (36 سنة) ومحمد ناجح عبد الرحيم (23 سنة، بالقوات المسلحة) بينما تم وضع جثة أمين شرطة جمال محمد سعيد (36 سنة) في ثلاجة مستشفى سانت كاترين.

وفي نفس السياق نفى توني كازامياس مستشار دير سانت كاترين وقوع أي هجوم إرهابي بالدير ، مؤكدا أن الحادث تم في أحد الأكمنة البعيدة عن الدير، ولفت إلى أن مطران الدير والرهبان بخير.

وقالت قناة "سكاي نيوز عربية"، إن تنظيم داعش الإرهابي تبنى الهجوم على كمين الشرطة.
 

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التحرير

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