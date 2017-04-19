فيديو| جمال الشريف: مباراة ريال وبايرن بها 3 أهداف تسلل

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أكد جمال الشريف، الخبير التحكيمي لقناة beIN SPORTS، أن هدفا ريال مدريد الثاني والثالث في شباك بايرين ميونيخ، الذين أحرزهما النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو، جاءا من حالتين تسلل واضحتين.

وأضاف «الشريف»، أن الهدف الثاني للفريق البافاري، الذي أحرزه سيرجيو راموس في مرماه، جاء أيضًا من حالة تسلل على النجم توماس مولر الذي تسلم الكرة على صدره وهو في حالة تسلل.

وتأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على بايرين ميونيخ بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي.

وحسم «الميرنجي» بطاقة التأهل لصالحه بمجموع المباراتين بنتيجة 6-3، بعد انتهت مباراة الذهاب في ألمانيا بفوز الريال بهدفين مقابل هدف.