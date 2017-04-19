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جامعة القاهرة تناقش مستقبل كليات التجارة بحضور 3 وزراء.. السبت

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جامعة القاهرة تناقش مستقبل كليات التجارة بحضور 3 وزراء.. السبت جامعة القاهرة تناقش مستقبل كليات التجارة بحضور 3 وزراء.. السبت

مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة

كتب - محمد قاسم:

تطلق كلية التجارة بجامعة القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجاري، مؤتمرًا علمياً دولياً، تحت عنوان: "مستقبل الاستدامة في منظمات الأعمال"، وتقام فعالياته بفندق ماريوت الزمالك، برعاية المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، وبحضور عمداء كليات التجارة بالجامعات المصرية ونخبة من الباحثين والمتخصصين المصريين والأجانب.

ويهدف المؤتمر إلى التوصل لآليات تدعم توجه الدولة والمجلس الأعلى للجامعات لإعادة هيكلة قطاع العلوم التجارية الحكومي، بما يساعد على استدامة أعمال التطوير والتدويل سواء فى قطاع التعليم المالى والإدارى أو فى مجال مؤسسات الأعمال.

وصرح الدكتور إيهاب أبو عيش، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ورئيس المؤتمر، أن مؤتمر "مستقبل الاستدامة في منظمات الأعمال" الذي تنظمه الكلية، خصص اليوم الأول لعقد ورشة عمل دولية، بعنوان: "مستقبل التجارة في " في التاسعة والنصف من صباح يوم السبت 22 ابريل، بحضور وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة القاهرة، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وكافة أعضاء لجنة القطاع التجاري بالمجلس الأعلى للجامعات، وعمداء كليات التجارة بالجامعات المصرية، والجهات المهتمة بالتعليم التجاري فى مصر، وعدد من رجال الصناعة، بالإضافة إلى نقابة التجاريين وبعض المنظمات غير الهادفة للربح المهتمة بمجال التعليم العالي، من بينها، هيئات الفولبرايت، والاميديست، والمعونة الامريكية. كما يتم عقد محاضرتين فى ورشة العمل لمتحدثين من جامعة هارفارد الأمريكية و وأرويك البريطانية.

وتناقش ورشة عمل "مستقبل كليات التجارة في مصر"، عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها، الرؤية المستقبلية لقطاع علوم الأعمال، الواقع الحالي والطريق للتدويل، مستقبل كليات الأعمال، رؤية ومتطلبات رجال الأعمال والصناعة من كليات الأعمال، ورؤية الجهات الدولية المانحة لدعم تعليم علوم الاعمال.

واوضح الدكتور ايهاب ابو عيش، أنه من المتوقع أن تنتهى ورشة العمل بمجموعة من التوصيات التي ترسم مستقبل كليات التجارة فى جمهورية مصر العربية، وآليات العمل من أجل استعادة مكانتها الاقليمية والدولي.​

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