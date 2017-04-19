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مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال
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الأربعاء 19 أبريل 2017 11:37 مساءً
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة
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الأربعاء 19 أبريل 2017 11:34 مساءً
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة
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الأربعاء 19 أبريل 2017 11:34 مساءً
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل
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الأربعاء 19 أبريل 2017 11:30 مساءً
مرتضى منصور يهدد أعضاء الجبلاية بفضيحة مدوية
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الأربعاء 19 أبريل 2017 11:25 مساءً
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين
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الأربعاء 19 أبريل 2017 11:25 مساءً
صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى
-
الأربعاء 19 أبريل 2017 11:25 مساءً
ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس»
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الأربعاء 19 أبريل 2017 11:25 مساءً
بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين
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الأربعاء 19 أبريل 2017 11:25 مساءً
فيديو| الحسيني: «أنا تربية ست».. ومفبرك مكالماتي الجنسية «صاحبي»
-
الأربعاء 19 أبريل 2017 11:25 مساءً
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DMC
DMC
مساء dmc - د/ محمد ناير: مصر دولة كبيرة ولابد أن يكون لدينا قنوات باللغات الأجنبية تصل لدول العالم
DMC
DMC
الأربعاء 19 أبريل 2017 12:52 صباحاً
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الأربعاء 19 أبريل 2017 11:30 مساءً
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الأربعاء 19 أبريل 2017 11:23 مساءً
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