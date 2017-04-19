ننشر صورة شهيد الهجوم على كمين بمحيط دير سانت كاترين

كتب - محمد الصاوي ومحمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول، إن أمين الشرطة جمال محمد سعيد 39 عاما، استشهد بحادث الهجوم على كمي بمحيط دير سانت كاترين؛ إثر إصابته بطلق ناري بالصدر.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني، أن مسلحين أعلى المنطقة الجبلية المواجهة لأحد الأكمنة بطريق سانت كاترين بجنوب سيناء، أطلقوا أعيرة نارية تجاه القوات.

وأضاف المصدر، أن الشهيد يعمل بالبحث الجنائي بقطاع مصلحة الأمن العام، لافتا بأنه تم نقل الجثمان إلى مستشفى سانت كاترين العام.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان له، أن القوات بادلتهم إطلاق النيران حتى تم السيطرة على الموقف، وإصابة بعضهم، وإجبارهم على الفرار، وترك أحدهم للسلاح النارى بحوزته بندقية آلية، والعديد من الطلقات حتى يتمكن من تهريب العناصر المصابة.

وأسفر الحادث عن استشهاد أمين شرطة وإصابة ثلاثة آخرين، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة؛ لملاحقة وضبط مرتكبيها.