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صورة وخبر: المعارضة التركية تبكي "مؤسس العلمانية"

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صورة وخبر: المعارضة التركية تبكي "مؤسس العلمانية" صورة وخبر: المعارضة التركية تبكي "مؤسس العلمانية"

مصراوي Masrawy

احتجاجات للمعارضة التركية (أف ب)

كتب - علاء المطيري:
تشهد تركيا حالة من الانقسام بين مؤيدي تمرير التعديلات الدستورية الذين فازوا في استفتاء الأحد، بنسبة 51 % والمعارضة التي خسرت بفارق لم يتجاوز 3 %.

وبينما يرى من قالوا "نعم" على الاستفتاء الذي طرحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدعمه حكومته أن ما حدث نتيجة ديمقراطية، يرى المعارضون أن الاستفتاء تم في ظروف غير عادلة ويطعنون في النتيجة النهائية.

وفي شوارع مدينة اسطنبول التي كانت واحدة من المدن الكبرى التي صوتت ضد التعديلات التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لأعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض الذين خرجوا للاحتجاج ضد نتيجة الاستفتاء رافعين أعلامًا تحمل صورة مصطفي كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية الحديثة التي قامت على أنقاض الدولة العثمانية قبل قرابة قرن من الزمان.

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