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ما لا تعرفه عن شخصية زعيم كوريا الشمالية الغامضة المثيرة للجدل ومرعب أمريكا

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ما لا تعرفه عن شخصية زعيم كوريا الشمالية الغامضة المثيرة للجدل ومرعب أمريكا ما لا تعرفه عن شخصية زعيم كوريا الشمالية الغامضة المثيرة للجدل ومرعب أمريكا

شخصية غامضة، وحياة مليئة بالأسرار، هذا ما يتصف به زعيم كوريا الشمالية الدولة الغامضة، كيم جونغ أون، الذي تسلم مقاليد الحكم بعد وفاة والده كيم جونغ إل، وتحتوي على غرائب مثيرة للجدل، ومنها أن سنة ولادته، ليست معروفة بدقة، ولكن تم تحديده في عام 1982 لأسباب أمنية، ويقال بأنه عاش طفولته في سويسرا وتلقى تعليمه في مدرسة داخلية باسم مستعار على إنه ابن موظف ديبلوماسي في سفارة كوريا الشمالية.

ومن غرائب شخصيته أنه معروف لكرهه لواشنطن إلا أنه يعشق لعبة كرة السلة الامريكية، وبالتحديد اللاعب الشهير مايكل جوردن، واللاعب ديميث روثمان الذي زاره.

زعيم كوريا الشمالية متزوج من مغنية سابقة تدعى ري سول جو، وليس معروفا متى تزوجا، ويعتقد أن لديهما طفلين، وللزعيم الكوري أيضا تصرفات غريبة حتى مع المقربين منه، حيث أعدّ لزوج عمته طريقة لإعدامه من نوع خاص، حيث رمى به إلى 120 كلبا جائعا بعد اتهامه بالخيانة، كما يقال بأنه قام بتدمير 99% من إرشيف وكالة الأنباء في بلاده ليعيد كتابة تاريخ كوريا الشمالية السياسي من جديد،كما اصدر مرسوما يحدد فيه للمواطنين 28 قصة شعر” حلاقة”، مسموحا لهم بالاختيار بينها، وخضع لعمليات جراحية تجميلية عدة على أمل أن يشبه جده كيم إل سونغ مؤسس دولة كوريا الشمالية.

 

المصدر : فايف

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