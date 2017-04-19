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مفاجأة.. لكي تدخل على "الأكاونت" على الفيس بوك لابد من إدخال الرقم القومي ورقم الموبيل

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مفاجأة.. لكي تدخل على "الأكاونت" على الفيس بوك لابد من إدخال الرقم القومي ورقم الموبيل مفاجأة.. لكي تدخل على "الأكاونت" على الفيس بوك لابد من إدخال الرقم القومي ورقم الموبيل

قال النائب البرلمان رياض عبد الستار عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ، أنه لتقنين استخدام الفيس بوك في فإن مشروع القانون الخاص بتقنين الفيس بوك في مصر، يتضمن الدخول على الأكاونت (الحساب) بإستخدام بطاقة الرقم القومي ورقم الموبايل بالاضافة إلى وضع تسعيرة له .

وأشار النائب رياض عبد الستار رداً على مهاجميه بسبب مشروع القانون المقدم به لمجلس النواب لتقنين أوضاع حسابات الفيس بوك في مصر ، أن المجتمعات المتقدمة والراقية لا تسمح للأشخاص بالدخول على حساباتهم على الفيس بوك واستخدامها في مهاجمة وسب الاشخاص على أراءهم كما يحدث عندنا في مصر، وأنه ليس من الحرية ترك الأشخاص يقومون بالدخول على الفيس والتعليق بألفاظ خارجة لأي شخص بسبب أنه معارض لرأيه.

وأضاف النائب رياض عبد الستار، أن مشروع القانون الخاص بتقنين أوضاع حسابات الفيس في مصر الهدف منه حماية الأمن الوطني المصري في ظل ما نشهده حالياً من عمليات قتل وإرهاب حيث تقوم المنظمات الارهابية بإستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبث لدي المواطنين الرعب.

من الجدير بالذكر أن النائب رياض عبد الستار كان قد تم بمقترح بضرورة أن يدفع المواطنين في مصر اشتراكاً تحدده المؤسسات المعنية في الدولة من أجل الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد قوبل هذا المقترح بإعتراض الجميع سواء داخل مجلس النواب أو خارجه خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعي هى مواقع مجانية عالمية.

 

المصدر : مصر فايف

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