لجنة التعليم بالبرلمان مناقشة زيادة الرواتب لتبدأ من 3 إلى 9 آلاف جنيه ومن المتوقع تطبيقها في الموازنة الجديدة، وقانون جديد يمنع إحالة المعلم للنيابة الإدارية

سمر العشري

نعرف جميعاً أن مجلس النواب هو حال لسان المواطن، ويشعر النائب بحالة المعلم المادية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فقامت لجنة التعليم بالبرلمان بدراسة زيادة رواتب المعلمين واللجنة تناقش المشروع حالياً ، ومن جانبها قامت نقابة المعلمين بتقديم مقترح كمشروع للقانونن وحتى الآن لم يصل المشروع للبرلمان بشكل رسمي، وأشارت عضو اللجنة البرلمانية الدكتورة” ماجدة نصر” إلى أن المشروعين المقدمين تمت دراستهما قبل قرار تعويم الجنيهن وانهما لا يتناسبان مع المعلم في االوقت الحاضر.

وأوضجت الدكتورة” ماجدة نصر” لليوم السابع أن اللجنة ناقشت دراسة قدمها الدكتور” إبراهيم حجازي” وهي في صالح المعلم وتضمن له معيشة كريمة حيث أطلق عليها” خط الكفاية”وهي تضمن للمعلم حقة في المستوى الذي يستحقه، وأشارت” ماجدة نصر” بأن ضمن حسابات معينة يكون أول راتب للمعلم في بداية تعيينه 3000جنيه، والحد لأقصى للراتب سيكون من8000 ل9000جنيه وأنه سيتم المطالبة بهذه الزيادة في الموازنة الجديدة للعام المالي االمقبل2018/ 2017 .

وأكدت” ماجدة نصر” بأن لا بد من تحسين مستوى المعلم المعيشي، لأنه متوقف عليه تحسين مستوى التعليم في مصر، وأشارت بأن اللجنة تدرس الآن إلزام المدارس الخاصة بقانون لتعليم الجديد، والالتزام بالرسوم المقررة وعدم الزيادة فيها ، والعمل على مساواة المدرس بالمدارس الخاصة بزملائهم بالمدارس الحكومية .

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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