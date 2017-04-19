العرب اليوم: خسائر النظام السوري بحلب وقصف مقديشيو

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت المنطقة العربية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها سقوط مروحية سعودية باليمن و غارات للتحالف الدولى، إضافة إلى اختراق اسرائيل للمياه الاقليمية اللبنانية.

1-تحطم مروحية سعودية في اليمن

مدنيين يراقبون عبور مروحية عسكرية-أرشيفية(أ ف ب)

أعلن التحالف العربي في اليمن مقتل 12 جنديًا سعوديًا بينهم 4 ضباط عندما سقطت المروحية التي كانت تقلهم في هذا في سماء اليمن.

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2- غارات للتحالف الدولى فى دير الزور

اجتماع التحالف الدولى ضد تنظيم داعش فى واشنطن يوم 22 مارس 2017(أ ف ب)

ذكر ناشط إعلامي سوري أن عشرات الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح في محافظة دير الزور السورية جراء غارات لطائرات التحالف الدولي تستهدف على ما يبدو أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) .

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3-قصف بقذائف هاون بالعاصمة مقديشيو

الأمن الصومالى ينتشر فى أنحاء مقديشيو - أرشيفية(أ ف ب)

قٌتل خمسة أشخاص على الأقل، وأصيب سبعة آخرون في قصف بقذائف هاون على منازل في العاصمة الصومالية مقديشيو، لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنه حتى الآن.

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4-مقتل وإصابة العشرات من قوات النظام السوري

مقاتل من الأكراد فى كوبانى -أرشيفية(أ ف ب)

أحبطت فصائل المعارضة السورية هجوماً واسعا لقوات النظام والمسلحين الموالين لها غرب مدينة حلب وكبدتهم خسائر بشرية كبيرة.

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5-زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية

فرقاطة عسكرية اسرائيلية فى البحر الأبيض المتوسط-أرشيفية(أ ف ب)

أعلن الجيش اللبناني، أن خمسة زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة أقصاها 445 مترًا.

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