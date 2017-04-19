الاتحاد البرتغالي يوقف نجم المنتخب الجزائري

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قررت اللجنة التأديبية في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إيقاف الجزائري ياسين براهيمي جناح نادي بورتو البرتغالي، بالإيقاف مبارتين بعد تعرضه لطرد مثير للجدل في مباراة سبورتنج براجا بالجولة الـ29 من الدوري البرتغالي. ما يعني غياب براهيمي عن المبارتين القادمتين لفريقه أمام كل من فيرينسي وتشافيس.

وكان حكم مباراة بورتو وبراجا السبت الماضي قد أشهر البطاقة الحمراء المباشرة للجناح الجزائري وهو على مقاعد البدلاء قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بدقيقتين بسبب اعتراضه على طاقم التحكيم بشكل غير لائق.

الجدير بالذكر أن بورتو تعادل في تلك المباراة بهدف لمثله، مما سمح لبنفيكا، متصدر الترتيب، بالابتعاد بالصدارة برصيد 71 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بورتو الذي يحتل الوصافة.