الاتحاد السعودي يعلن عن آلية مباراة الملحق لدوري المحترفين

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أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد وآلية مباراة الملحق التي ستقام بين الفريق صاحب المركز الثاني عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين والفريق صاحب المركز الثالث في دوري أندية الدرجة الأولى حسب المادة (1/27) من لائحة المسابقات والبطولات.

وسيقام الملحق بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهابًا وإيابًا، يتأهل الفريق الفائز بمجموع المباراتين إلى دوري المحترفين السعودي، في حين سيشارك الفريق الخاسر في دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي القادم 2017-2018، وفقًا للمادة (6/13) من نفس اللائحة.

كما سيقام لقاء الذهاب يوم الخميس 11 مايو 2017 على أرض صاحب المركز الثالث من دوري الدرجة الأولى، فيما سيقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء 16 مايو 2017 على أرض صاحب المركز الثاني عشر من دوري المحترفين السعودي.

كما قررت إدارة المسابقات أن تسلسل البطاقات الصفراء لن يسري على لقائي الملحق، بينما ستستمر البطاقات الحمراء والعقوبات الانضباطية في المباراتين.